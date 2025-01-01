Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 74
44 Min.Ab 12

Zwei Brüder kehren von ihrer Indienreise zurück. Doch dann bricht einer der beiden zusammen, und von dem zweiten fehlt jede Spur. - Eine vermeintliche Erkältung bedroht das Leben eines Teenies. Warum hatte das Mädchen verheimlicht, dass sie Geschenke bekam? Hat sie einen heimlichen Verehrer?

SAT.1
