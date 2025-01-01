Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 74: Kais Kiste
44 Min.Ab 12
Zwei Brüder kehren von ihrer Indienreise zurück. Doch dann bricht einer der beiden zusammen, und von dem zweiten fehlt jede Spur. - Eine vermeintliche Erkältung bedroht das Leben eines Teenies. Warum hatte das Mädchen verheimlicht, dass sie Geschenke bekam? Hat sie einen heimlichen Verehrer?
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1