Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 75: Wer lügt der fliegt
44 Min.Ab 12
Schrecken nach dem Urlaub: Am Flughafen bricht plötzlich ein junger Fluggast zusammen. Hat er tatsächlich eine hochansteckende Tropenkrankheit eingeschleppt? Eine völlig verwirrte Frau betritt die Klinik, um in ihr Hotelzimmer einzuchecken. Alle stehen vor einem Rätsel, doch der Ehemann hat einen schrecklichen Verdacht. Ein junger Familienvater wird bei einem Autounfall verletzt. Wieso taumelte der Mann ganz plötzlich auf die Straße?
Weitere Folgen in Staffel 6
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1