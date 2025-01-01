Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 6Folge 76
44 Min.Ab 12

Alarm am Flughafen. Eine Mutter findet eine Giftschlange in ihrem Handgepäck. Doch kaum sind die Spezies vor Ort, ist die Tasche samt Inhalt verschwunden. Wo steckt das gefährliche Tier? Ein Forstarbeiter bringt seinen Kollegen in die Notaufnahme. Dieser hat eine Schussverletzung. Doch wieso bricht der Helfer kurz darauf selbst zusammen? Ein Mann liegt schwer verletzt unter einer Brücke. Seine Frau vermutet, dass er dort seine heimliche Affäre getroffen hat ...

