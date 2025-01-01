Zum Inhalt springenBarrierefrei
Am Flughafen bricht eine Stewardess mit Bauchkrämpfen zusammen. Die Spezialisten kommen bei der Versorgung der Frau einem Kriminalfall auf die Spur. - Ein Mann wird mit einer Gesichtslähmung in die Notaufnahme gebracht - angeblich nachdem er von seiner Freundin für einen Einbrecher gehalten und niedergeschlagen wurde. - Die Spezialisten suchen einen 16-Jährigen, der an einer Party im Hafen teilgenommen hat und dabei Opfer einer perfiden Racheaktion geworden ist.

