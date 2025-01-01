Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Verdammt und zugeklammert

SAT.1Staffel 6Folge 78
Verdammt und zugeklammert

Folge 78: Verdammt und zugeklammert

44 Min.Ab 12

An einem Flughafen kommt es zu einer Explosion in einem Linienbus. Die Spezialisten müssen aufklären, was hier passiert ist. - Ein Wellnesstrip endet für einen Familienvater mit einer geschwollenen Lippe. Eine allergische Reaktion gegen die Schlammmaske? - Der Chauffeur einer Schlagersängerin baut auf der Autobahn einen Unfall. Das behauptet er zumindest im Verhör - doch die Spezis kommen bald einer ganz anderen Erklärung auf die Spur.

