Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 79: Böses Badesalz
44 Min.Ab 12
Ein junges Mädchen schleppt sich schwer verletzt und kaum ansprechbar in die Notaufnahme. Sie will nicht sagen, was mit ihr passiert ist. War es ein Unfall oder ein schweres Verbrechen? - Im Hof einer kleinen Spedition fällt einer der Angestellten von der Leiter, und dem Sohn der Firmenchefin schwellen die Genitalien an. Was löst die geheimnisvollen Symptome aus?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1