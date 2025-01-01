Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 80: Greifarm-Alarm
44 Min.Ab 12
Nach der letzten Vorstellung geht in einem Zirkus alles drunter und drüber: Der kleine Sohn der Besitzer sitzt in einem Greifarm-Automaten fest und ein Mann mit Horrormaske treibt im dunklen Zelt sein Unwesen. - Schlafprobleme in der Notaufnahme: Sein Schnarchen hat für einen Ehemann schmerzhafte und gefährliche Konsequenzen. - Alarm am Flughafen: Ein vermeintlicher Pilot liegt schwer verletzt mitten auf dem Vorfeld. Was ist ihm zugestoßen?
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1