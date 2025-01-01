Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 82: Ohne Angst
44 Min.Ab 12
Ein alleinerziehender Vater bekommt den Schreck seines Lebens, als er seine Söhne auf einem Baukran erwischt. Warum bringen sich die beiden Teenager in Lebensgefahr? - Schock für eine junge Frau: Beim Sport bricht sie sich den Arm. War es wirklich ein Unfall oder steckt eine gefährliche Krankheit dahinter? - Ein Angestellter verschwindet mit dem Auto seiner Chefin. Als er gefunden wird, befindet er sich in einer prekären Lage. Und er ist nicht allein ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1