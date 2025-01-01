Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 84: Seine letzte Chance
44 Min.Ab 12
Ein bislang völlig unauffälliger Lagerarbeiter flippt plötzlich aus, klaut Firmengeld und nimmt den Chef als Geisel. Als er auf einem Silo zusammenbricht, droht er abzustürzen. - Ein 28-jähriger Ehemann ist fassungslos, als seine Frau in die Notaufnahme eingeliefert wird. Offensichtlich hat sie an einer Stripshow teilgenommen und ist gestürzt! - Eine Mutter muss mitansehen, wie ihre Tochter vor ihren Augen zusammenbricht. Und plötzlich ist auch der Sohn der Mutter in Gefahr ...
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1