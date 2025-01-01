Die verlorene Ehre der Hannah SchäferJetzt kostenlos streamen
Folge 85: Die verlorene Ehre der Hannah Schäfer
Eine liebevolle Mutter hat sich im Verlauf weniger Wochen völlig verändert und isoliert. Als ihre Töchter die Frau zur Rede stellen wollen, ist sie verschwunden. Statt der Mutter finden die beiden Frauen ihren Vater aufgespießt im Keller vor. - Eine Frau wird in die Klinik gerufen, nachdem ihr verunfallter Ehemann eingeliefert wurde. Vor Ort stehen sie und auch die Spezis bald vor einem großen Rätsel: Warum ist der Patient vor seinem Unfall wie ein Obdachloser herumgelaufen?
