SAT.1Staffel 6Folge 88
44 Min.Ab 12

Ein Mann wird in seiner Wohnung überfallen. Als seine Ex-Freundin dazu kommt, verschanzt sich der Einbrecher in einem der Zimmer. - Ein Junge leidet unter mysteriösen Schmerzen im Unterleib. Aber aus panischer Angst vor der Untersuchung, versucht er immer wieder, zu fliehen. - Auf einem Autobahnrastplatz sprühen plötzlich Funken aus einem Oldtimer - die beiden dahinter fahrenden Frauen haben außer einer gebrochenen Nase keine Blessuren.

SAT.1
