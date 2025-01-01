Ich weiß, was du letzten Monat getan hastJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 88: Ich weiß, was du letzten Monat getan hast
44 Min.Ab 12
Ein Mann wird in seiner Wohnung überfallen. Als seine Ex-Freundin dazu kommt, verschanzt sich der Einbrecher in einem der Zimmer. - Ein Junge leidet unter mysteriösen Schmerzen im Unterleib. Aber aus panischer Angst vor der Untersuchung, versucht er immer wieder, zu fliehen. - Auf einem Autobahnrastplatz sprühen plötzlich Funken aus einem Oldtimer - die beiden dahinter fahrenden Frauen haben außer einer gebrochenen Nase keine Blessuren.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
