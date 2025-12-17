Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 90: Gefallene Engel
44 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12
Die Spezis werden zu einem Parkhaus gerufen, wo es zu einem folgenreichen Unfall gekommen ist. Ein 17-jähriges Mädchen ist vom zweiten Parkdeck in die Tiefe gestürzt. - In der Notaufnahme erscheint eine junge Frau, die erst kürzlich von ihrer Schwangerschaft erfahren hat. Nun befürchtet sie unter einer Rötelninfektion zu leiden. - Als zwei Feuerwehrleute einem kleinen Mädchen zur Hilfe eilen, entdecken sie deren verletzten Onkel.
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
