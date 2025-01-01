Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 92: Ein einfacher Plan
44 Min.Ab 12
Eine Gefangenenverlegung eskaliert: Ein Insasse bricht zusammen, in der mobilen Zelle des Zweiten bricht ein Feuer aus - einer der beiden Häftlinge kann fliehen. Gefahr für ein ganzes Wohngebiet! - Als eine 26-Jährige, die als lebendes Sushi-Buffet ausstaffiert wurde, in die Notaufnahme gebracht wird, erleidet sie eine Ganzkörperlähmung. Was fehlt der jungen Frau? - Ein weinendes Baby wird in einer Gaststätte aufgefunden ...
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1