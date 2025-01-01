Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die Spezialisten

Alles Gute bleibt oben

SAT.1Staffel 6Folge 95
Alles Gute bleibt oben

Auf Streife - Die Spezialisten

Folge 95: Alles Gute bleibt oben

44 Min.Ab 12

Der Freund einer Joggerin, der unter Höhenangst leidet, hängt bewusstlos im Kletterwald. Als sie ihm helfen will, findet sie zudem ihre beste Freundin bewusstlos vor. Was verheimlichen die Verletzten? In der Notaufnahme stecken zwei Personen an ihren Piercings verhakt in einem Froschkostüm fest. Doch einer der beiden hat ein dunkles Geheimnis, das vielleicht allen zum Verhängnis werden könnte? Außerdem: Während eines Campingausflugs verschwindet ein Kind über Nacht spurlos.

SAT.1
