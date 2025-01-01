Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 95: Alles Gute bleibt oben
44 Min.Ab 12
Der Freund einer Joggerin, der unter Höhenangst leidet, hängt bewusstlos im Kletterwald. Als sie ihm helfen will, findet sie zudem ihre beste Freundin bewusstlos vor. Was verheimlichen die Verletzten? In der Notaufnahme stecken zwei Personen an ihren Piercings verhakt in einem Froschkostüm fest. Doch einer der beiden hat ein dunkles Geheimnis, das vielleicht allen zum Verhängnis werden könnte? Außerdem: Während eines Campingausflugs verschwindet ein Kind über Nacht spurlos.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die Spezialisten
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1