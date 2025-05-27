Salz ist nicht gleich SalzJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die Spezialisten
Folge 99: Salz ist nicht gleich Salz
44 Min.Folge vom 27.05.2025Ab 12
Ein Mofafahrer verletzt bei einem Verkehrsunfall seinen Nachbarn. Wollte er sich an ihm rächen oder ist der Nachbar gar selbst Schuld? - Ein Familienvater hat eine Sucht für Nasenspray entwickelt. Er will endlich wieder befreit atmen. Was seine Atemwege blockiert, verschlägt selbst dem Arzt die Sprache. - Der Bewohner eines Wohnmobils wird Opfer eines perfiden Überfalls mit Autoabgasen. Was hat seine Ex-Freundin und ein entlaufener Hund damit zu tun?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1