Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Gewalttätiger Sohn

SAT.1Staffel 1Folge 1
Gewalttätiger Sohn

Gewalttätiger SohnJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 1: Gewalttätiger Sohn

22 Min.Ab 12

Gewalt gegen die eigenen Eltern - ein Sohn, der seine Mutter misshandelt, wird für Ilka Fischer und Klaus Wiebel zu einem ihrer emotionalsten Einsätze. Ihre Kollegen Markus Müller und Heidi Matera haben ein ganz anderes Problem: In einem Sonnenstudio wurden versteckte Kameras eingebaut. Werden sie den perversen Voyeur festnehmen können?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen