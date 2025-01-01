Auf Streife
Folge 1: Gewalttätiger Sohn
22 Min.Ab 12
Gewalt gegen die eigenen Eltern - ein Sohn, der seine Mutter misshandelt, wird für Ilka Fischer und Klaus Wiebel zu einem ihrer emotionalsten Einsätze. Ihre Kollegen Markus Müller und Heidi Matera haben ein ganz anderes Problem: In einem Sonnenstudio wurden versteckte Kameras eingebaut. Werden sie den perversen Voyeur festnehmen können?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
12
