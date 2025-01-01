Auf Streife
Folge 9: Belästigung im Parkhaus
23 Min.Ab 12
Sexuelle Belästigung im Parkhaus - der Albtraum jeder Frau. Heiner Deutz und sein Partner Markus Müller können den Täter stellen, doch was steckt wirklich hinter dessen Fassade des braven Bürgers? Zeitgleich treibt ein Laserpointer in Kinderhänden Klaus Wiebel und Paul Richter zur Eile an. Dass sie damit schwerste Verkehrsunfälle provozieren können, ist den beiden Grundschülern nicht klar. Dasselbe Team kann später auch einen Zechpreller dingfest machen.
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
