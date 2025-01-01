Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Belästigung im Parkhaus

SAT.1Staffel 1Folge 9
Belästigung im Parkhaus

Auf Streife

Folge 9: Belästigung im Parkhaus

23 Min.Ab 12

Sexuelle Belästigung im Parkhaus - der Albtraum jeder Frau. Heiner Deutz und sein Partner Markus Müller können den Täter stellen, doch was steckt wirklich hinter dessen Fassade des braven Bürgers? Zeitgleich treibt ein Laserpointer in Kinderhänden Klaus Wiebel und Paul Richter zur Eile an. Dass sie damit schwerste Verkehrsunfälle provozieren können, ist den beiden Grundschülern nicht klar. Dasselbe Team kann später auch einen Zechpreller dingfest machen.

