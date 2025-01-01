Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 4
23 Min.Ab 12

Wenn das Schäferstündchen im Racheakt endet - Eine betrogene junge Frau lässt ihren Geliebten ans Bett gefesselt zurück. Ilka Fischer und Paul Richter müssen die Situation schlichten. Noch aggressiver geht es in der Nachtschicht von Muri Demir und Tom Mayer zu. Der Streit zweier Afrikaner um eine junge Frau droht zu eskalieren. Die Polizeioberkommissare Markus Müller und Ilka Fischer hingegen haben mit ihrem eigenen Mitleid für einen diebischen älteren Herrn zu kämpfen.

