Auf Streife

Nachbarschaftsstreit

SAT.1Staffel 1Folge 18
Nachbarschaftsstreit

NachbarschaftsstreitJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 18: Nachbarschaftsstreit

23 Min.Ab 12

Heiner Deutz und Markus Müller müssen einen Nachbarschaftsstreit schlichten, bevor er eskaliert. Doch warum sind die Parteien derart verfeindet? Liebe ist grenzenlos - leider nicht für einen jungen Gitarrenspieler, der seiner Liebsten vor ihrem Balkon einen Kuschelhit nach dem anderen singt. Obwohl weder die Angebetete noch die Nachbarn von seiner Darbietung angetan sind, lässt er sich nicht vertreiben. Jana Steinke und Paul Richter müssen am Ende sehr deutlich werden ...

