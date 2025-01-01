Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

SAT.1Staffel 1Folge 7
23 Min.Ab 12

Klaus Wiebel und Paul Richter im Einsatz gegen zwei diebische Couchsurfer, deren Aggression zum ernsten Problem wird. Ebenfalls handgreiflich wurde am anderen Ende der Stadt eine verwirrte Frau mit einem Rasiermesser, die einen fremden Passanten mit der scharfen Klinge am Hals verletzte. Kurz vor Schichtende muss Polizeikommissar Paul Richter auch noch einen völlig betrunkenen Geschäftsmann aus einem Taxi bugsieren.

