Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Enkeltrick

SAT.1Staffel 1Folge 3
Enkeltrick

EnkeltrickJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 3: Enkeltrick

23 Min.Ab 12

Der Enkeltrick macht gutgläubige Rentner immer wieder zu leichten Opfern. Doch was, wenn diese den Spieß einfach umdrehen? Heidi Matera und Paul Richter klären einen ungewöhnlichen Betrugsfall. Ilka Fischer und Klaus Wiebel sehen sich derweil mit einem Suizidversuch konfrontiert, und ein eher skurriler Fall in punkto Fremdgehen wartet auf die Polizeioberkommissare Markus Müller und Heidi Matera.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen