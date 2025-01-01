Auf Streife
Folge 13: Crystal Meth-Labor
22 Min.Ab 12
Ein Student wird in seiner Wohnung von einem Junkie bedroht, der dringend seinen Mitbewohner sprechen will. Dieser gibt sich ahnungslos, doch Paul Richter und Klaus Wiebel decken auf, welche Verbindung wirklich hinter den Beteiligten steckt. Das Streife-Team Markus Müller und Heiner Deutz versteht bei einem Fall von grundloser Gewalt ebenfalls zunächst nur Bahnhof. Warum wurde ein Student von einem ihm völlig unbekannten Mann brutal niedergeschlagen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1