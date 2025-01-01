Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kinder reißen aus

SAT.1Staffel 1Folge 17
Folge 17: Kinder reißen aus

23 Min.Ab 12

"Wir kommen erst zurück, wenn Mama und Papa sich wieder vertragen haben" - Eine Nachricht von Kinderhand, die wohl allen Eltern das Blut in den Adern gefrieren lässt. Bei eisigen Witterungsverhältnissen wird die Suche für Klaus Wiebel und Paul Richter zum Wettlauf gegen die Zeit. Lieber nicht gefunden werden wollte wohl ein Autofahrer, dessen Fahrweise Klaus Wiebel und Heidi Matera auffällig vorkommt. Seine Geschichte hat leider mit der Wahrheit nicht das Geringste zu tun ...

