Auf Streife
Folge 21: Kindgerechter Puff
45 Min.Ab 12
Ausgerechnet in einem Puff greifen die Beamten einen neunjährigen Jungen auf, der behauptet dort zu wohnen. Sagt der Junge die Wahrheit? - Ein junges Mädchen wird vom Erzfeind ihres Bruders hereingelegt und löst damit eine Prügelei zwischen den Rivalen aus. Können die Beamten die Situation schlichten? - Ein junger Mann belagert einen Arzt, da er angeblich sterbenskrank ist und behandelt werden will. Doch warum bleibt der Arzt untätig?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1