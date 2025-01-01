Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 21
45 Min.Ab 12

Ausgerechnet in einem Puff greifen die Beamten einen neunjährigen Jungen auf, der behauptet dort zu wohnen. Sagt der Junge die Wahrheit? - Ein junges Mädchen wird vom Erzfeind ihres Bruders hereingelegt und löst damit eine Prügelei zwischen den Rivalen aus. Können die Beamten die Situation schlichten? - Ein junger Mann belagert einen Arzt, da er angeblich sterbenskrank ist und behandelt werden will. Doch warum bleibt der Arzt untätig?

