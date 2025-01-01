Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Die Pseudo-Dealer

SAT.1Staffel 1Folge 30
Die Pseudo-Dealer

Auf Streife

Folge 30: Die Pseudo-Dealer

45 Min.Ab 12

Auf einem Parkplatz soll mit Drogen gehandelt werden. Zwei 16-jährige Jungs behaupten, ein Mann habe ihnen Koks verkaufen wollen. Doch der Mann behauptet das Gegenteil. Es steht Aussage gegen Aussage ... Ein Obdachloser bedroht in einem Parkhaus einen jungen Mann im Zombiekostüm mit einer Waffe. Doch das Ganze ist alles andere als ein Halloweenscherz. Drei betrunkene Heavy-Metal Rocker springen auf einem Auto am Straßenrand herum, bis eine Passantin die Polizei verständigt.

