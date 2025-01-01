Auf Streife
Folge 33: Unter die Haube gekommen
46 Min.Ab 12
Die Polizisten finden nachts eine ältere Dame im Friseursalon vor. Entspannt unter der Trockenhaube sitzend wartet sie auf die Friseurin. - Ein minderjähriges Mädchen wird auf dem Straßenstrich erwischt und ist nun spurlos verschwunden. Werden die Beamten sie finden? - An einem Spendenstand wird die Spendenbox geklaut. Allerdings macht das Hilfsprojekt auf die Beamten einen dubiosen Eindruck.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1