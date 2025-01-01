Auf Streife
Folge 41: Mr. Freeze
45 Min.Ab 12
Ein Kellner wird zum Kühlschrank-Inventar. Sein Chef wird beschuldigt, den Mann bewusst in die Kälte-Hölle eingesperrt zu haben. - Die Beamten erhalten einen Notruf, dass ein Kinderwagen vor einem Wohnhaus brennt. Dramatische Sekunden, denn noch ist nicht sicher, ob sich ein Kind darin befindet. - Eine verärgerte Mieterin sperrt einen Handwerker in ihrer Küche ein, weil sie glaubt, einem Betrüger auf den Leim gegangen zu sein.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
