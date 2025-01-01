Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schlecht versteckt

SAT.1Staffel 1Folge 44
Folge 44: Schlecht versteckt

44 Min.Ab 12

Eine Nachbarin beobachtet einen Einbruch, doch die eigentliche Bewohnerin will den Einbruch nicht bemerkt haben. Was steckt dahinter? Der Chef einer Webeagentur wird mit einem Briefdolch angegriffen, nachdem er seinen Mitarbeitern monatelang das Leben zur Hölle gemacht hat. Welcher seiner Mitarbeiter ist der Täter?

