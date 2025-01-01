Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 48
Folge 48: Falsche Zivilpolizisten klauen Portemonnaie

45 Min.Ab 12

Zwei augenscheinliche Zivilpolizisten halten die Beamten mit einer gestohlenen Kreditkarte in Schach. - Eine junge Kiosk-Verkäuferin wird wegen fehlender 20 Cent von einer Kundin geschubst und beklaut. Vor den Beamten sieht die Diebin ihre Schuld jedoch nicht ein. - Eine besorgte Mutter ruft die Polizei, weil auf einem Spielplatz zwei Väter in eine Schlägerei verwickelt sind. Was ist der Grund für den Streit?

