Staffel 1Folge 50
45 Min.Ab 12

Beim Joggen wird ein Mann von einem Modellflugzeug am Kopf getroffen. Die Polizisten machen sich auf die Suche nach dem Besitzer des Modellflugzeugs. - Ein junges Paar entdeckt ein Findelkind an einem Waldstück. Die Frau will das Baby um jeden Preis behalten und verschanzt sich im Auto. - Ein Mann verursacht unter Alkoholeinfluss einen Unfall. Die Maßnahmen der Polizisten treffen ihn hart. Wie hart wirklich, erfahren die Beamten allerdings erst, als es fast zu spät ist.

