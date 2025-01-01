Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 55
45 Min.Ab 12

Ein Förster hört Schüsse im Wald: drei Jungs ballern mit Gewehren um sich. Es kommt, wie es kommen muss und ein Schuss trifft! Doch woher haben die Teenager scharfe Waffen? - Ein Passant und seine Frau eilen einer Rentnerin mit Rollator zu Hilfe, die offenbar von zwei Jugendlichen bestohlen und zu Fall gebracht wurde. Die beiden Zeugen konnten beobachten, wie die Täter mit der gestohlenen Handtasche in einem in der Nähe gelegenen Park verschwunden sind.

