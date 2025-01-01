Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Die Rollator-Diebin

SAT.1Staffel 1Folge 58
Die Rollator-Diebin

Die Rollator-DiebinJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 58: Die Rollator-Diebin

46 Min.Ab 12

Eine Kundin wird in einem Drogeriemarkt Zeugin eines lautstarken Wortgefechts, bei dem sich Filialleiterin weigert, einer Seniorin ihren Hund auszuhändigen. Was ist der Grund für die drastische Maßnahme? Zur Strafe an den Pranger: Für eine 13-Jährige endet ihre Schulschwänzerei an einen Baum gefesselt. In einer Speditionsfirma geht es heiß her: Die 40-jährige Sekretärin wird gefeuert, weil sie oft zu spät kam. Da macht ihr der 52-jährige Chef ein unmoralisches Angebot.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen