SAT.1Staffel 1Folge 59
Folge 59: Familie ohne festen Wohnsitz

45 Min.Ab 12

Eine Passantin alarmiert die Polizei und das Jugendamt, weil eine junge Mutter seit über einer Woche mit ihren drei kleinen Kindern in einem Auto auf einem Parkplatz lebt. Wie wird sie ihre Familiensituation vor den Beamten erklären? - Eine Familie ruft die Polizei, um eine Ruhestörung zu melden. Die Nachbarn über ihnen feiern mitten in der Woche eine wilde Party. Als die Beamten vor Ort eintreffen, erwartet sie eine Überraschung, mit der sie nicht gerechnet haben.

SAT.1
