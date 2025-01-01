Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Das doppelte Lottchen Reloaded

SAT.1Staffel 1Folge 65
Das doppelte Lottchen Reloaded

Auf Streife

Folge 65: Das doppelte Lottchen Reloaded

45 Min.Ab 12

Eine Restaurantbesitzerin wendet sich an die Polizei, weil sie verhindern will, dass in ihrem Lokal eine rechtspopulistische Versammlung abgehalten wird. Den Beamten gelingt es, die Versammlung friedlich zu beenden. Vorerst! - Ein Hund wird brandheiß erwischt: Stromschlag am offenen Kabel. Das Tier stirbt. Warum gab es genau an dieser Stelle ein freigelegtes Kabel? - Und: Zwei ältere Damen werden Opfer eines Handtaschendiebstahls.

