Auf Streife
Folge 67: Muss das sein?
46 Min.Ab 12
In der Nachbarschaft werden Mülltonnen von einem Unbekannten gesprengt. Können die Polizisten den Täter fassen? - Eine junge Frau öffnet die Haustür ohne sich zu vergewissern, wer davor steht. Eine Leichtsinnigkeit mit Folgen! - Und: Ein Schönheitschirurg ruft die Polizei, da seine Patientin behauptet, jemand sei ihr während ihrer Narkose an die Wäsche gegangen und habe sich danach im Bad eingesperrt. Handelt es sich um ein Missverständnis oder einen sexuellen Übergriff?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1