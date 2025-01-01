Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 72
Folge 72: Bitte abschleppen

45 Min.Ab 12

Ein herrenloses Auto mit zerstochenen Reifen und wüsten Beschimpfungen beschmiert blockiert die Straße und verursacht einen Unfall. Der Halter des Fahrzeugs ist sich sicher, dass es seine Freundin gewesen ist. - Die Polizisten werden zu einem Verkehrsunfall gerufen. Als sie dort eintreffen, finden sie eine Siebenährige und ihre Mutter vor. Doch irgendwas scheint nicht ganz in Ordnung zu sein.

SAT.1
