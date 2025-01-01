Auf Streife
Folge 73: Der Veedelssheriff
45 Min.Ab 12
Ein Mann im Karnevals-Polizistenkostüm sorgt in einem Kölner Viertel für Verwirrung und ruft die echte Polizei auf den Plan. - Zwei Passanten verhindern durch ihr beherztes Einschreiten die Vergewaltigung einer 18-Jährigen. Der Täter ergreift die Flucht. Können ihn die Beamten stellen? - Eine 17-Jährige frühstückt nach einer durchzechten Nacht die Pizza eines Bekannten. Kurze Zeit später liegt sie panisch schreiend und wild um sich schlagend auf dem Sofa.
Auf Streife
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1