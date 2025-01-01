Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Sexshop stellt Rechnung an Verstorbenen

SAT.1Staffel 1Folge 74
Sexshop stellt Rechnung an Verstorbenen

Sexshop stellt Rechnung an VerstorbenenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 74: Sexshop stellt Rechnung an Verstorbenen

45 Min.Ab 12

Ein Sexshop stellt eine Rechnung für Erotikprodukte. Das Problem: Der angebliche Käufer lebt nicht mehr. - Eine Frau vermisst ihre demenzkranke Mutter. Sofort verständigen die Beamten die Kollegen von der Hundestaffel und begeben sich auf eine dramatische Suche. - Ein Hund wird brandheiß erwischt: Stromschlag am offenen Kabel. Das Tier stirbt. Warum gab es genau an dieser Stelle ein freigelegtes Kabel?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen