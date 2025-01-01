Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Mädchen mit Schimpfwörtern beschmiert

SAT.1Staffel 1Folge 75
Mädchen mit Schimpfwörtern beschmiert

Mädchen mit Schimpfwörtern beschmiertJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 75: Mädchen mit Schimpfwörtern beschmiert

46 Min.Ab 12

Ein Heimkind wird Opfer eines Gewaltverbrechens: Das Gesicht des Mädchens ist mit Schimpfwörtern beschmiert worden. Dann taucht ein Video der Tat online auf. -Ein Autofahrer rettet seinen Sohn und seine Frau in letzter Sekunde aus einem brennenden Auto. Wie konnte es zu dem Brand kommen? - Ein drogenabhängiger Schnorrer randaliert, weil er sich vom Sozialstaat ungerecht behandelt fühlt. Können die Beamten den Mann aufhalten, bevor es Verletzte gibt?

