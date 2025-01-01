Mädchen mit Schimpfwörtern beschmiertJetzt kostenlos streamen
Auf Streife
Folge 75: Mädchen mit Schimpfwörtern beschmiert
46 Min.Ab 12
Ein Heimkind wird Opfer eines Gewaltverbrechens: Das Gesicht des Mädchens ist mit Schimpfwörtern beschmiert worden. Dann taucht ein Video der Tat online auf. -Ein Autofahrer rettet seinen Sohn und seine Frau in letzter Sekunde aus einem brennenden Auto. Wie konnte es zu dem Brand kommen? - Ein drogenabhängiger Schnorrer randaliert, weil er sich vom Sozialstaat ungerecht behandelt fühlt. Können die Beamten den Mann aufhalten, bevor es Verletzte gibt?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1