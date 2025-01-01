Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife

Rosenkinder

SAT.1Staffel 1Folge 77
Rosenkinder

RosenkinderJetzt kostenlos streamen

Auf Streife

Folge 77: Rosenkinder

45 Min.Ab 12

Ein Geschwisterpaar im Alter von neun und elf Jahren wird beim Rosenverkauf in einem Café aufgegriffen. Weder die Kinder noch die Mutter, die später aufgesucht wird, sprechen ein Wort Deutsch. - Kidnapping in der Nachbarschaft: Zwei Jungs spielen draußen, bis plötzlich einer verschwindet. Sein Freund kann gerade noch sehen, wie der gemeine Nachbar den Jungen in sein Haus zerrt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife
SAT.1
Auf Streife

Auf Streife

Alle 13 Staffeln und Folgen