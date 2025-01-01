Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife

Er hat ein Rad ab

SAT.1Staffel 1Folge 89
Er hat ein Rad ab

Auf Streife

Folge 89: Er hat ein Rad ab

45 Min.Ab 12

Das Rad eines PKWs löst sich und zerstört die Auslage eines Blumengeschäfts. Der Fahrer will sich der Verantwortung dafür entziehen. - Eine Mutter ruft die Polizei, weil bei ihr ein Paket für ihren Nachbarn abgegeben wurde. Ihr Kind hat das Päckchen geöffnet und darin diverse illegale Pillen und Spritzen gefunden. Wie wird der Nachbar den fragwürdigen Inhalt des Päckchens vor den Beamten rechtfertigen? - Auf Streife bemerken die Beamten einen nackten Mann auf einem Moped.

