Aufruf zur Selbstjustiz

SAT.1Staffel 1Folge 93
46 Min.Ab 12

Eine Schülerin wird von drei Unbekannten verprügelt. Wenig später erreicht die Polizisten ein weiterer Notruf: Gerade wird auf eine 16-Jährige eingeschlagen. - Eine Mutter setzt ihr Kleinkind vor die Tür und will es nicht zurück. Was ist der Grund für ihr Verhalten? - Eine ältere Dame hört Schreie im Wald. Wurde sie gerade "Ohrenzeugin" eines Gewaltverbrechens? - Und: In einem Park beobachtet eine 16-Jährige einen auffälligen Mann, der ein kleines Mädchen anspricht und mitnimmt.

SAT.1
