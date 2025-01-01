Auf Streife
Folge 97: Drama aus Eifersucht
44 Min.Ab 12
Ein Student wird blutüberströmt und bewusstlos in seiner Wohnung gefunden - ein Rätsel für die Beamten. Als seine Freundin und der Mitbewohner hinzukommen, fügen sich die Puzzleteile langsam zusammen. - Die Beamten werden zu einem Linienbus gerufen, der wegen eines Zwischenfalls am Straßenrand Halt gemacht hat. Angeblich wurde während der Fahrt ein Mädchen von seiner Mutter brutal geschlagen. Doch die streitet alles ab.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1