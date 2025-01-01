Auf Streife
Folge 99: Mit der Waffe gegen Kinder
45 Min.Ab 12
Die Polizisten werden zu einem handfesten Nachbarschaftsstreit gerufen. Was ist der Grund, der zwischen den Nachbarn zu Handgreiflichkeiten geführt hat? - Eine Frau springt freiwillig von einem Balkon und fügt sich schwere Verletzungen zu. Doch was hat sie dazu gebracht? - Ein 16-Jähriger fährt seinen betrunkenen Vater nach Hause und gerät in eine Polizeikontrolle. Der Junge ist in Erklärungsnot und der Zustand des Vaters verschlechtert sich rapide.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1