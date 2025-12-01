Große OP für eine kleine PfoteJetzt kostenlos streamen
Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach
Folge 12: Große OP für eine kleine Pfote
42 Min.Folge vom 21.12.2025Ab 6
Audrey behandelt eine Perserkatze, die eine ernste Wunde an der Pfote hat. Die Tierärztin hofft, dass sie mittels einer Operation die Zehen der kleinen retten kann. In Großbritannien untersucht Scott die Katze Tammy, die eine mysteriöse Beinverletzung hat. Währenddessen versucht Dr. Danni Dusek, einem Streuner zu helfen, der an einer Lähmung, leidet.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Australiens Tierrettung - Einsatz am Bondi Beach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Tiere, Gemeinschaft, Reality
Produktion:AU, 2009
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Fred Media Pty Ltd