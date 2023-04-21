Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

Widereinschlatung

FilmRiseStaffel 13Folge 1
Widereinschlatung

Folge 1: Widereinschlatung

22 Min.Ab 6

Dan und Drago erforschen mit Waverns Hilfe ihren Geist nach Hinweisen zu Dragos neuen Kräften. Auf der Erde geraten Shun und Marucho im Streit um den Meistertitel aneinander. Mag Mel benutzt Sellon und Anubias für seine finsteren Pläne.

