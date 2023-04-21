Zum Inhalt springenBarrierefrei
FilmRiseStaffel 13Folge 7
22 Min.Ab 6

Die Freunde fallen in ein Loch und werden voneinander getrennt, bevor sie Mag Mels Versteck erreichen. Dan und Drago schicken Rafe zurück, um die anderen zu suchen, und gehen alleine weiter. Bald stehen sie Mag Mel und Razenoid im Kampf gegenüber.

