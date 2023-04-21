Bakugan Battle Brawlers
Folge 7: Das Entsperren des Tores
22 Min.Ab 6
Die Freunde fallen in ein Loch und werden voneinander getrennt, bevor sie Mag Mels Versteck erreichen. Dan und Drago schicken Rafe zurück, um die anderen zu suchen, und gehen alleine weiter. Bald stehen sie Mag Mel und Razenoid im Kampf gegenüber.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008