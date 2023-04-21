Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bakugan Battle Brawlers

Wahre Farben

FilmRiseStaffel 13Folge 8
Wahre Farben

Wahre FarbenJetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 8: Wahre Farben

22 Min.Ab 6

Die Chaos Bakugan sind erneut in den Interspace eingedrungen und haben die Zugangspunkte vernichtet. Dan und seine Freunde bleiben im System hängen und müssen einen anderen Ausgang finden. Aber Mag Mels neueste Diener lauern ihnen schon auf.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Bakugan Battle Brawlers
FilmRise
Bakugan Battle Brawlers

Bakugan Battle Brawlers

Alle 15 Staffeln und Folgen