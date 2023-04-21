Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bakugan Battle Brawlers

Gundalia unter Beschuss

FilmRiseStaffel 13Folge 5
Gundalia unter Beschuss

Gundalia unter BeschussJetzt kostenlos streamen

Bakugan Battle Brawlers

Folge 5: Gundalia unter Beschuss

22 Min.Ab 6

Die Schicksalsspieler gehen nach Gundalia, wo sie ihre Freunde Ren, Fabia und Nurzak treffen. Gemeinsam wollen sie gegen Mag Mel und die Chaos-Bakugan kämpfen. Dan hat eine geistige Verbindung mit Mag Mel, aber das ist nicht ungefährlich.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Bakugan Battle Brawlers
FilmRise
Bakugan Battle Brawlers

Bakugan Battle Brawlers

Alle 15 Staffeln und Folgen