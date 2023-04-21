Bakugan Battle Brawlers
Folge 5: Gundalia unter Beschuss
22 Min.Ab 6
Die Schicksalsspieler gehen nach Gundalia, wo sie ihre Freunde Ren, Fabia und Nurzak treffen. Gemeinsam wollen sie gegen Mag Mel und die Chaos-Bakugan kämpfen. Dan hat eine geistige Verbindung mit Mag Mel, aber das ist nicht ungefährlich.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008