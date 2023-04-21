Bakugan Battle Brawlers
Folge 9: Gefährliche Schönheit
22 Min.Ab 12
Sellon wurde von Mag Mel verstoßen und möchte sich nun den Schicksalsspielern anschließen, doch die sind misstrauisch. Sie hilft ihnen allerdings gegen eine Gruppe Chaos Bakugan, und enthüllt ihnen einige Geheimnisse von Mag Mel.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bakugan Battle Brawlers
Alle 15 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sega Toys / Spin Master / Bakugan Project 2008