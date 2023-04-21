Zum Inhalt springenBarrierefrei
Bakugan Battle Brawlers

FilmRiseStaffel 13Folge 9
Folge 9: Gefährliche Schönheit

22 Min.Ab 12

Sellon wurde von Mag Mel verstoßen und möchte sich nun den Schicksalsspielern anschließen, doch die sind misstrauisch. Sie hilft ihnen allerdings gegen eine Gruppe Chaos Bakugan, und enthüllt ihnen einige Geheimnisse von Mag Mel.

